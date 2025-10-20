Özdağ: KKTC seçim sonuçlarına herkes saygı duymalı

Ümit Özdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına saygı çağrısı yaptı ve iki devletli çözüm vurgusunu yineledi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 13:08
Manisa'daki basın toplantısından öne çıkanlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Manisa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını hatırlattı ve sonuçların hayırlı olmasını diledi.

"Kıbrıs Türk halkının ortaya koymuş olduğu iradeye herkes saygı duymak zorundadır."

Özdağ, "KKTC'de desteklediğimiz proje iki devletlilik projesiydi. 50 sene federasyon görüşmesi olmaz. En az 40 seneden bu yana zaten iki devletli çözüm modeli kabul edilmeliydi." sözleriyle partinin duruşunu anlattı.

Federasyon görüşmelerine yeniden başlanmasının büyük zarar getireceğini ve Kıbrıs Türklüğünün ile KKTC'nin geleceğini belirsizliğe atacağını düşündüklerini ifade eden Özdağ, bundan uzak durularak iki devletli çözümde ısrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin, "İYİ Parti ve Zafer Partisi arasında seçim işbirliği konusunda bir çalışma var mı?" sorusuna Özdağ, "İYİ Parti ile bir çalışma yok" yanıtını verdi.

Özdağ, ayrıca ülkedeki sorunların çözümünün erken seçim olduğunu savundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (ortada), Manisa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

