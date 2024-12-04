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Özdağ: TBMM'den Zafer Partisi'ne Katılımlar Olabilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Burdur'da katılımların artacağını belirterek, TBMM'den de katılımlar olabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:47
Özdağ: TBMM'den Zafer Partisi'ne Katılımlar Olabilir

Özdağ: TBMM'den Zafer Partisi'ne Katılımlar Olabilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da gerçekleştirdiği konuşmada partisine önemli katılımlar olabileceğinin sinyalini verdi. Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de Zafer Partisine katılımlar görürseniz şaşırmayın. Bu konudaki görüşmeler de devam ediyor," dedi.

Özdağ, Burdur İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışından sonra gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve ekibinin Zafer Partisi'ne katılacağını duyuran Özdağ, yalnızca belediyelerden değil, başka katılımların da olacağını ifade etti.

8 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek olan ikinci olağan büyük kongre hakkında bilgi veren Özdağ, yeni genel idare kurulu ve merkez disiplin kurullarının seçileceğini belirtti. Özdağ, yeni genel idare kurulunda kamuoyunca tanınan isimlerin yer alacağını vurgulayarak, "Eski Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve emekli büyükelçi Halil Akıncı da aramıza katılacak," dedi.

Özdağ, ayrıca ekonomi ve bürokrasi dünyasından önemli isimlerin de partilerine katılacaklarını duyurdu ve "Tefenni Belediye Başkanımız adaşım Ümit kardeşim Zafer Partisine katıldı. Önümüzdeki süreçte başka belediye başkanlarının da katılımı olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Suriye Gelişmeleri Üzerine Değerlendirme

Bir gazetecinin Suriye'deki durumu sorması üzerine Özdağ, "Bazı trol kaynakları Halep'in Türkiye'nin eline geçtiğini söylüyorlar, Allah akıl fikir versin. Bu operasyon HTŞ tarafından başlatıldı ve Türkiye'nin menfaatlerini temsil etmiyor. Önemli olan, milli çıkarlarımızı temsil edecek olan şey Suriye'nin bölünmemesidir," şeklinde yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sol 2), partisinin Burdur İl Başkanlığının yeni binasının...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sol 2), partisinin Burdur İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sol 2), partisinin Burdur İl Başkanlığının yeni binasının...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (sol 2), partisinin Burdur İl Başkanlığının yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

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