Özdemir: Bayrampaşa'da başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor

AK Parti İl Başkanı Özdemir: Bayrampaşa'da "esas imtihan" başladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim süreci ve hukuki gelişmeler

Özdemir, 21 Eylül'de yapılan ilk seçimi ve sonrasında yaşanan süreci anlatarak, hukukun verdiği kararla bugün seçimlerin yenilendiğini belirtti. Meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini ifade eden Özdemir, verdikleri mücadele sonucu İbrahim Akın'ın belediye başkan vekili olduğunu söyledi.

Başkanın görevi ve takibi

"Başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor. Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz." sözleriyle ÖZdemir, Akın'dan beklenen sorumluluğu vurguladı.

Güncel tartışmalar ve CHP eleştirisi

Özdemir, meselelerinin seçimin kazanılıp kaybedilmesi olmadığını belirterek, geçmiş seçimlere ilişkin örnekler verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmalara işaret etti. CHP'deki meclis üyesi tercihleri ve parti içi gerginlikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mali tablo ve iddialar

Özdemir, "Ekonomik olarak 18 aylık süre içerisinde dibi vurmuş bir belediyeyi şu anda başkan vekilimiz devraldı." ifadeleriyle Bayrampaşa Belediyesi'nin mali durumuna dikkat çekti. Başkan vekilinin göreve geldiğinde belediyedeki usulsüzlükleri, halkın kaynaklarının nasıl kullanıldığını inceleyip kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Herkese hizmet ve parti ayrımı yok

İbrahim Akın'ın bundan sonra parti ayrımı gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olacağını, CHP'lilerin görüşlerine de değer verileceğini aktaran Özdemir, il yönetimi olarak takip edeceklerini ve Akın'dan güzel hizmetler beklediklerini belirtti.

İtirazlar ve meclis kararları

Başkan vekili seçiminde iptal edilen bir pusulaya ilişkin soruya cevap veren Özdemir, meclis üyelerinin iradesinin gasbedilmemesi gerektiğini, yaptıkları itirazın sonraki oylamalarda duruşu etkilediğini ve bu nedenle meclis başkan vekilinin ikinci turdaki tutumunun sonraki turlarda sergilenmemesinin yanlış olduğunu değerlendirdi.

Toplu buluşma

Daha sonra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve bazı AK Parti milletvekilleri, belediye önünde toplanan partililerle buluştu.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir (ortada), belediye binasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.