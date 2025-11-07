Özdoğan: Yenilenen Hacılar'da Ticaret Alanları Ön Planda

Hacılar’ın kentsel dönüşümüyle kazandırılan modern ticaret merkezleri; 14 dükkân, 32 iş yeri ve 4 bin 980 m² alanda ilçeye ekonomik canlılık getirecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:54
Özdoğan: Yenilenen Hacılar'da ticaret alanları ön planda

Kentsel dönüşümle hem konut hem ticaret odaklı yeni yaşam merkezleri

Hacılar Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ilçeye kazandırılan yeni ticaret alanları, Hacılar ekonomisine canlılık kazandırıyor. Konut projeleriyle eş zamanlı planlanan modern iş ve yaşam merkezleri, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendiriyor.

Yapımı devam eden projeler arasında; zemin katta yer alan 14 dükkân ile 4 bin 980 metrekare alanda inşa edilen 32 iş yerinden oluşan modern ticaret merkezi dikkat çekiyor. Yeni ticaret alanlarının tamamlanmasıyla ilçede hem istihdamın hem de ticari hareketliliğin artması hedefleniyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, dönüşümün sadece konutlarla sınırlı kalmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yenilenen Hacılar’da artık sadece konutlar değil, ticaret alanları da ön planda. Kentsel dönüşümle birlikte planladığımız iş yerleri, hem esnafımıza hem de vatandaşımıza kazanç sağlayacak modern alanlar olacak. 92 konutun yanı sıra zemin katta 14 dükkân ve 32 işyerinden oluşan ticaret merkezimizde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Müteahhit firmamızla düzenli hak ediş sürecini sürdürüyor, projeyi planladığımız şekilde tamamlıyoruz."

Başkan Özdoğan, yeni ticaret merkezinde kaba inşaatın kısa sürede tamamlanacağını ve konut bloklarının da eş zamanlı ilerlediğini belirtti. "Bu yatırımlar sadece bugünün değil, geleceğin Hacılar’ını inşa ediyor. Amacımız; hem yaşam alanlarıyla hem de ticaret merkezleriyle ilçemizi daha güçlü, daha canlı bir yer haline getirmek" dedi.

Özdoğan ayrıca, yeni ticaret alanlarının tamamlanmasının ardından bölgede ekonomik canlılık, istihdam ve şehir estetiği açısından önemli bir dönüşüm yaşanacağını vurguladı: "Hacılar, planlı ve istikrarlı büyümesini sürdürecek. Yeni projelerimizle ilçemizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz."

