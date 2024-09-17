Özel Bireylerin Dansla Dolu Avrupa Hareketlilik Haftası

Ortaca'da Unutulmaz Bir Etkinlik

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylerle dans etkinliği düzenlendi. Ortaca Belediyesi tarafından organize edilen bu anlamlı etkinlikte, rehber öğretmenler eşliğinde hazırlanan dans koreografileri sergilendi.

Özel Bireylerin Coşkulu Dansı

Etkinlik süresince özel bireyler, müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadılar. Dansın sağlığa olan katkısının vurgulandığı bu etkinlik, katılımcılara keyifli bir deneyim sunmuş oldu.

Özverili Çalışmalar ve Gelecek Etkinlikler

Etkinliğe katılan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, hareketlilik haftasında anı olarak çiçek ve ağaç fidanı dikimi yaptıklarını belirtti. Tezcan, bu tür etkinliklerin sağlık için daha aktif olma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını dile getirerek, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca farklı etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.