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Özel Çocuklar Yüzme Havuzunda Sosyalleşiyor

Yozgat'ta özel çocuklar için kurulan portatif yüzme havuzunda sosyal etkileşim ve yüzme eğitimi bir arada sunuluyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:14
Özel Çocuklar Yüzme Havuzunda Sosyalleşiyor

Özel Çocuklar İçin Yüzme Eğitimine Yeni Bir Soluk

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen portatif yüzme havuzları, özel çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde kurulan havuz, özel çocuklar için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yüzme Eğitimi ve Sosyalleşme İmkanları

Sorgun'daki havuzda özel çocuklara yüzme eğitimi verilirken, 12 özel çocuk aynı zamanda akranlarıyla kaynaşmanın tadını çıkarıyor. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, “4 senedir faal şekilde devam ediyoruz. Gündüzleri 4 seans halinde yaş gruplarına göre kurs veriyoruz.” diyerek, projeyi ve sunduğu olanakları aktardı.

Özel Çocuklar İçin Düzenlenen Kurslar

Sorgun Belediyesi ile iş birliğiyle özel çocuklar için düzenlenen yüzme kursu, çocukların kabiliyetlerini geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Tuncer, özel çocukların bu yaz sıcağında hem serinlediklerini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirtti.

Öğretmenler ve Annelerin Görüşleri

Özel çocuklardan sorumlu beden eğitimi öğretmeni Ayşegül Bolat, “Yüzme derslerinin çocukların gelişiminde büyük etkileri var.” diyerek, bu aktivitelerin önemini vurguladı. Özellikle yüzme kurslarına katılan anneler, çocuklarının gelişiminden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Saniye Özdemir, “Yüzmeyi çok seviyor, Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın...

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın...

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın...

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın...

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın...

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kurulan portatif havuz, özel çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

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