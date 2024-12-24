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Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzmeyle Sosyalleşiyor ve Özgüven Kazanıyor

Kırklareli'nde yürütülen 'Mutlu Çarşamba Projesi' ile özel gereksinimli çocuklar yüzme ile sosyalleşip özgüven kazanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:12
Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzmeyle Sosyalleşiyor ve Özgüven Kazanıyor

Kırklareli'de Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme ile Gelişiyor

Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Mutlu Çarşamba Projesi' ile yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, suyun içerisinde kulaç atarak büyük bir değişim yaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle, haftanın üç günü yüzme havuzunda eğitim alan çocuklar, öz güven kazanmakla kalmayıp sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Yüzme Antrenörü Aygün'den Açıklamalar

Yüzme antrenörü Filiz Aygün, çocukların eğitim yolculuğuna dair önemli bilgiler paylaştı. "Bu proje sayesinde çocukların sadece fiziksel eğitimi değil, aynı zamanda psikolojik olarak da rahatladıklarını gözlemledik," dedi. Aygün, su ortamının öz gereksinimli çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtirken, "Su, onların çalışmayan kaslarını çalıştırıyor, daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor," ifadelerini kullandı.

Ailelerin Gözlemlediği Olumlu Değişimler

Özel gereksinimli çocukların ailesi de projeden oldukça memnun. Otizmli çocuk annesi Feray Erdoğan, çocuğunun yüzme sayesinde sosyalleştiğini ve öz güveninin arttığını vurguladı. "Yüzmenin, çocuklar üzerinde çok büyük faydalar sağladığını görmek bizim için çok değerli," diyen Erdoğan, sporun çocukların hayatında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Çocukların Sosyal Etkileşimi Artıyor

Aygün, çocukların yüzme kurslarına katıldıklarında birbirleriyle tanışamadıklarını, ancak zamanla takım oyunları ile sosyal ilişkilerinin güçlendiğini aktardı. "Burada bir takım ve grup oluşturarak, çocuklarımız ait olma duygusunu geliştiriyor," dedi.

Özetle, Kırklareli'nde yürütülen 'Mutlu Çarşamba Projesi' ile özel gereksinimli çocuklar, yüzme aracılığıyla hem fiziksel hem de sosyal gelişimini sağlıyor. Bu projeler, çocukların hayatına değer katarken ailelerine de umut veriyor.

Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp...

Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp sosyalleşiyor. Yüzme antrenörü Filiz Aygün, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp...

Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp sosyalleşiyor. Yüzme antrenörü Filiz Aygün, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

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