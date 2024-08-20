Özel Gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz Forması Hayali Gerçek Oldu

Kırklareli'nde Elif Nur'un Sevinci

Kırklareli'nde yaşayan özel gereksinimli genç futbolsever Elif Nur Gezer'in, Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz'dan imzalı forma alma hayali gerçek oldu.

Ailesinin Desteğiyle Yardım İstedi

Elif Nur, Galatasaray taraftarı olarak en sevdiği futbolcu Barış Alper Yılmaz ile iletişim kuramadığında, ailesinin de yardımıyla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Başkan Bulut'un Yardımıyla İmza Geldi

Ziyareti sırasında Başkan Bulut'a Galatasaraylı olduğunu ve en çok Yılmaz'ı sevdiğini söyleyen Gezer, imzalı forma talebinde bulundu. Ziyaretinin ardından evine dönen genç kız, umutla beklemeye başladı.

Barış Alper Yılmaz'ın Anlaşması

Başkan Derya Bulut, Elif Nur'un hayalini gerçekleştirmek için futbolcu Barış Alper Yılmaz ile irtibata geçerek, ona imzalı formasını göndermesini sağladı.

Elif Nur'un Mutluluğu ve Paylaşımlar

Başkan Bulut, bu anlamlı süreci sosyal medya hesabından paylaşarak Elif Nur'un mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Bu güzel olay, toplumsal duyarlılığın ve destekle hayallerin gerçekleştirilebileceğinin bir örneği oldu.