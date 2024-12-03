Özel Gereksinimli Öğrenciler Yeteneklerini Sergiledi: 'Farkındaysan Beraberiz' Etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Farkındaysan Beraberiz" temasıyla özel gereksinimli öğrencilerin yeteneklerini sergilediği bir etkinlik düzenledi. Program, Zeytinburnu'ndaki Ayhan Şahenk Ortaokulu'nda gerçekleştirildi ve çeşitli müzik ve dans gösterileriyle zenginleşti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür’den Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşma yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bu özel günün duyarlılığın, sevginin ve dayanışmanın anlamını yeniden hatırlamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Yentür, özel gereksinimli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmanın ve potansiyellerini ortaya çıkarmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Önyargılara Son!

Yentür, toplumda en büyük engelin insanların farklılıklarıyla eşit kabul edilmelerini zorlaştıran ön yargılar olduğuna dikkat çekti. "Sevgili öğrenciler, sizler, arkadaşlarınıza destek verdiğinizde daha güçlü bir toplumun temelini atıyorsunuz," diyen Yentür, bu anlamlı günün engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını umduğunu söyledi.

Özel Eğitim Sınıfları ve Kamu Desteği

Yentür, İstanbul'daki eğitim durumu hakkında bilgiler verirken, 39 ilçede toplamda 1831 özel eğitim sınıfında tam gün ve 1087 sınıfta yarım gün eğitim hizmeti sunduklarını açıkladı. Bu sınıflarda yaklaşık 10 bin hafif düzeyde ve 3 bin 600 orta-ağır düzeyde öğrenci eğitim alıyor. Ek olarak, görme ve işitme engelli öğrenciler için özel eğitim kurumlarının hizmet verdiğini belirtti.

Yeni Maarif Modeli

Yeni Maarif Modeli'nin özel gereksinimli öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmeyi hedeflediğine değinen Yentür, bu öğrencilerin toplumsal hayata kazandırılmasının ve bilinç düzeyinin artırılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden Renkli Performanslar ve Sergi

Etkinlikte, Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Ozan Demir perküsyon dinletisi ile dikkat çekerken, Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Barış Manço'nun "Kara Sevda" adlı parçasını seslendirdi. Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri de müzik gösterisi sundu. Ayrıca, etkinlik sırasında tüm konuşmalar işaret diliyle aktarıldı.

Programın fuaye alanında ise Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Çamlıca Özel Eğitim Uygulama Okulu, Nefus Nakipoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı resimler, seramikler ve el işleri sergilendi. Etkinliğe Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.