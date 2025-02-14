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Özel Hastanede Fiyat Pazarlığı Yapılan Hasta, Kamu Hastanesinde Başarılı Anjiyo Geçirdi

İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda fiyat pazarlığı yapılan hasta, kamu hastanesinde anjiyo operasyonu geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:06
Özel Hastanede Fiyat Pazarlığı Yapılan Hasta, Kamu Hastanesinde Başarılı Anjiyo Geçirdi

İstanbul'da Özel Hastane Skandalı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel bir sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapıldıktan sonra tedavi edilmeyen bir hastanın, kamu hastanesinde başarıyla anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Hastanın Durumu ve Gelişmeler

Doç. Dr. Güner, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayın ardından gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.

Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, “Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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