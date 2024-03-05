Özel’in DEM Parti ittifakına Mete Yarar’dan sert tepki: Atatürk’ü nasıl kullanıyorsunuz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti ile yaptığı ittifakı savunmak için ilginç bir yöntem kullandı. Özel, ittifakın adını ‘Türkiye İttifakı’ olarak belirleyip, liderinin de Atatürk olduğunu iddia etti. Özel, “Atatürk de bu ittifakı desteklerdi” dedi.

Bu sözler, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ı kızdırdı. Yarar, yaptığı açıklamada, Özel’in gaflet içinde olduğunu söyledi. Yarar, Özel’e şu soruları yöneltti:

DEM PARTİ’NİN ATATÜRK’Ü DESTEKLEDİĞİNİ NEREDEN ÇIKARDINIZ?

Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı veya Atatürk posteri astıklarını görmedik. Aksine, Atatürk’e hakaret edenlerin arasında yer aldılar.





ASKERLİĞE GİTMEYENLERE KIZDINIZ, PEKİ ASKERLİĞE GİDENLERE NE YAPTINIZ?

"Türk askerine ‘kimyasal silah kullandı’ iftirası atanları makamınızda ağırladınız. Bu nasıl bir vatanseverlik anlayışıdır?" diye konuştu.

PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile oluşturulan ittifaka yönelik tepkilere de, “Bu seçimlerde, tüm Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na karşı büyük bir ittifak kurmasını umuyoruz. Bu ittifakın ismi Türkiye İttifakı’dır.” şeklinde yanıtlamıştı.

Yarar, Özel’in DEM Parti ile yaptığı ittifakı Atatürk’le meşrulaştırmaya çalışmasını, tarihe ve millete ihanet olarak nitelendirdi. Yarar, “Atatürk, bu ülke için canını veren, kanını akıtan, şehit olan, gazi olan, vatanını seven insanların lideridir. Atatürk’ü, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti ile aynı kefeye koymak, en büyük saygısızlıktır” dedi.