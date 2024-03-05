Bist 100
8.951,93 0%
DOLAR
31,6 0,09%
EURO
34,35 0,06%
ALTIN
2.143,06 0,23%

Özel’in DEM Parti ittifakına Mete Yarar’dan sert tepki: Atatürk’ü nasıl kullanıyorsunuz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile kurduğu ittifakı ‘Türkiye İttifakı’ olarak adlandırıp, Atatürk’ü öne sürdü. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Özel’i sert bir dille eleştirdi. Yarar, Özel’e ‘Askere gidenlere sahip mi çıktınız?’ diye sordu.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:26
Özel’in DEM Parti ittifakına Mete Yarar’dan sert tepki: Atatürk’ü nasıl kullanıyorsunuz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti ile yaptığı ittifakı savunmak için ilginç bir yöntem kullandı. Özel, ittifakın adını ‘Türkiye İttifakı’ olarak belirleyip, liderinin de Atatürk olduğunu iddia etti. Özel, “Atatürk de bu ittifakı desteklerdi” dedi.

Bu sözler, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ı kızdırdı. Yarar,  yaptığı açıklamada, Özel’in gaflet içinde olduğunu söyledi. Yarar, Özel’e şu soruları yöneltti:

DEM PARTİ’NİN ATATÜRK’Ü DESTEKLEDİĞİNİ NEREDEN ÇIKARDINIZ? 

Bugüne kadar hiçbir ortamda İstiklal Marşı okuduklarını, Türk bayrağı veya Atatürk posteri astıklarını görmedik. Aksine, Atatürk’e hakaret edenlerin arasında yer aldılar.

özgür özele sert tepki

ASKERLİĞE GİTMEYENLERE KIZDINIZ, PEKİ ASKERLİĞE GİDENLERE NE YAPTINIZ? 

"Türk askerine ‘kimyasal silah kullandı’ iftirası atanları makamınızda ağırladınız. Bu nasıl bir vatanseverlik anlayışıdır?" diye konuştu.

PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile oluşturulan ittifaka yönelik tepkilere de, “Bu seçimlerde, tüm Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na karşı büyük bir ittifak kurmasını umuyoruz. Bu ittifakın ismi Türkiye İttifakı’dır.” şeklinde yanıtlamıştı.

Yarar, Özel’in DEM Parti ile yaptığı ittifakı Atatürk’le meşrulaştırmaya çalışmasını, tarihe ve millete ihanet olarak nitelendirdi. Yarar, “Atatürk, bu ülke için canını veren, kanını akıtan, şehit olan, gazi olan, vatanını seven insanların lideridir. Atatürk’ü, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti ile aynı kefeye koymak, en büyük saygısızlıktır” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBP Lideri Destici’den kaza sonrası ilk açıklama: "Tedavim devam ediyor”
2
Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!
3
Tarih netleşti! İstanbul, iki yeni metro hattına kavuşuyor
4
Gazze katliamına karşı insani ateşkes talebi! Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib "Hedef uluslararası bir barış konferansı"
5
Ramazan öncesi gıda kolileri denetlenecek! Bakan Yumaklı: Halkımız en büyük gıda denetçisidir!
6
MİT'ten MOSSAD'a bir darbe daha! Hamza Turhan Ayberk gözaltında
7
Özel’in DEM Parti ittifakına Mete Yarar’dan sert tepki: Atatürk’ü nasıl kullanıyorsunuz!

Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi

Dışarıdan lavaş almayı bıraktıracak! Ev yapımı nefis lavaş tarifi

85 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruyor! Tek bir vize yeterli

Ramazan sofralarını bereketini arttıracak ödeme! 600 TL geri iade veriliyor

Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı