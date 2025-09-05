Özel Okul Ücretleri Aralık Enflasyonuna Göre Belirlenecek: Yönetmelikte Kritik Değişiklikler

Özel Okul Ücretleri Aralık Enflasyonuna Göre Belirlenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel öğretim kurumlarına ilişkin pek çok düzenleme yürürlüğe girdi. Yönetmelik; ücret belirleme, yeni kurum türleri, uluslararası programlar, marka lisansları ve okul öncesi kayıt düzenlemeleri başta olmak üzere önemli yenilikler getiriyor.

Ücret Formülü ve Çarpan Değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarının eğitim ücreti belirleme formülünü yeniden düzenledi. Buna göre ücretler, bir önceki yılın Aralık ayı enflasyon oranları dikkate alınarak ve çarpan oranı 1,05 olarak uygulanacak. Güncellenen formül şu şekilde belirtildi:

[(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın aralık ayı yıllık TÜFE)/2]x1,05

Kademe Başlangıçları ve Fahiş Fiyatların Önlenmesi

Ücret ilanı ilk kez yapacak kurumlar hariç olmak üzere, okulların kademe başlangıçları için ilan edecekleri öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde, bir önceki eğitim-öğretim yılında aynı sınıf düzeyi için ilan edilen ücret esas alınacak. Bu düzenleme, fahiş fiyat uygulamalarını engellemeyi amaçlıyor.

Diğer Hizmetler İçin Ayrı Formül

Faaliyet gösteren özel okullarda eğitim dışındaki hizmetler için uygulanan formül de sadeleştirildi. Buna göre bu hizmetlerin artış oranı şu şekilde düzenlendi:

[(bir önceki yılın aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2]

Yeni Kurum Türü: Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi

Yönetmelikle, 25-72 ay yaş grubundaki çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim verilen; oyun yoluyla sosyalleşme ve günlük yaşam becerilerini geliştirme imkanı sunan ve velilerin çocuklarını kısmi süreli olarak eğitime götürebilecekleri "Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi" adlı yeni özel öğretim kurum türü oluşturuldu.

Akşam Liseleri ve Kademeli Kapatma

Akşam liseleri için de düzenleme yapıldı. Buna göre akşam liseleri, 2026-2027 öğretim yılından itibaren dokuzuncu sınıflar için öğrenci kaydı ve nakli yapamayacak; bu okullar kademeli olarak kapatılacak.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde İşletme Seçimi

Organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel mesleki ve teknik anadolu lisesi açacaklara, öğrencilerinin beceri eğitimi, staj çalışması ya da yaz uygulamalarını yapabilecekleri işletmelerin; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 141'inci maddesinde belirtilen işletme belirleme komisyonlarınca uygun görülen yerler arasından seçilmesi zorunluluğu getirildi.

Uluslararası Programlar ve Kitap Onayı

Uluslararası diploma ve sertifika programı uygulayan özel öğretim kurumlarında, bu programların ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereçleri için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı alınması zorunlu hale getirildi. Ayrıca uluslararası diploma ve sertifika programları ile yabancı dil derslerinde yalnızca Türkiye'de basımları yapılmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı alınmış kitaplar okutulacak.

Marka Lisans Sözleşmelerinde Yeni Şartlar

Marka lisans sözleşmelerinde özel okul ile diğer özel öğretim kurumları için şartlar ayrıştırıldı. Buna göre özel okul markasını kullandırabilmek için aynı kurucuya ait en az 5 okulun bulunması ve bu okulların her birinin en az 5 yıl faaliyette bulunmuş olması şartı korunurken, diğer özel öğretim kurumları için aynı kurucuya ait en az 3 kurumun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 2 yıl faaliyette bulunmuş olması şartı getirildi.

Kurucuların marka lisans sözleşmelerinde öğretim programı, personel, bina, hizmet standartları ve markaya özgü diğer şartlar ile bu hususlar yerine getirilmediğinde uygulanacak yaptırımlar ve fesih şartlarına yer vermesi gerekecek. Kurucuların yeterlilikleri ve sözleşmede bulunması gereken diğer hususlar Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenecek.

Okul Öncesi, Yaz Okulları ve Kayıt Yaşı

Yönetmelikle özel okulların çalışma takvimlerinde Bakanlıkça usul ve esasları belirlenmiş yaz okulu etkinliklerine yer verilmesine imkan sağlandı. Ayrıca okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kaydı, 24'üncü ayını tamamladığı ay itibarıyla yapılabilecek.

Diğer Düzenlemeler

Yönetmelikte ayrıca şu düzenlemeler yer alıyor: milletlerarası özel öğretim kurumları ile diğer okullar aynı kampüste bulunamayacak; özel öğretim kurslarına kayıt şartlarını taşıyıp sadece seviye belirleme ve deneme sınavlarına katılmak isteyenlere, e-Özel sistemine kaydedilmeleri şartıyla bina veya sınıf kontenjanı dikkate alınarak kurum binasında sınav yapılabilecek. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar hariç okullar, kurum yönetmeliklerinde sınavla kayıt ve nakil işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verebilecek. İlkokullara kayıt işlemlerinde ise kullanılacak değerlendirme formları ve değerlendirme sürecinin Bakanlık onaylı olması şartıyla süreç odaklı değerlendirme yöntemlerine izin verilecek.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin binalarına ilişkin düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı. Son olarak, kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyetli vakıfların kuruculuğunda açılan ve öğrencilerini ücretsiz olarak okutan okullar dışındaki ortaokul yatılılık hizmeti sona erdirildi.