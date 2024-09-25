Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Uygulaması Denetlenecek

Selma Kasap - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uygun olarak hazırlanan ve ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığını denetleyecek.

Denetim Süreci Başlatıldı

MEB, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü aracılığıyla, tüm illerdeki valiliklere bir yazı göndererek özel okullarda ders kitaplarının kullanımını takip etmelerini istedi. Bu yazıda, özel okulların eğitim-öğretim faaliyetlerinin, Talim ve Terbiye Kurulu onaylı programlara uygun olması gerektiği belirtildi.

Yeni Müfredatın Uygulanması

2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5, hazırlık ve 9. sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaya konulacak. MEB'e bağlı kitaplar, resmi okulisle birlikte özel okullara da verilecektir. MEB tarafından sağlanan kitaplar dışında kullanılacak ders kitaplarının bulunmadığı vurgulandı.

Özel Okullara Yükümlülük Getirildi

MEB, Şubat ayında çıkardığı yeni düzenleme ile özel okulların, derslerde yalnızca Bakanlık onaylı ders kitaplarını kullanmalarını zorunlu hale getirdi. Bu yeni mevzuat, tüm kademelerde uygulanacak ve bu kitaplardaki bilgiler resmi sınavlarda kaynak olarak alınacaktır.

Cezai Yaptırımlar ve Ekonomik Yükümlülükler

MEB, ücretsiz ders kitabı kullanmayan özel okullara çeşitli cezai müeyyideler uygulayabilir. Bu yaptırımlar arasında para cezası ve çalışma ruhsatının iptali gibi ağır yaptırımlar yer almakta. Hedef, velilerin kitap taleplerinde ekonomik zorluk yaşamalarının önüne geçmektir.

Denetimler sonuçlanana kadar, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ücretsiz ders kitabı temin edildi ve bu süreçte kitabın kullanımı izlenecek.