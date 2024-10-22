Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor

Özel Sağlık Tesislerinin Denetiminde Yenilikler Geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Memişoğlu, yaptığı açıklamada özel sağlık kuruluşlarının denetim süreçlerinde önemli değişiklikler yapılacağını belirtti.

Denetim Süreçlerinde Revizyon

Bakan Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetimlerinin yeniden gözden geçirileceğini ve bu konuda radikal bir yapılanmaya gidileceğini ifade etti. Bu reform ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Öncelikli Hedef: Kalite Artışı

Yeni düzenlemeler ile özel sağlık kuruluşlarının daha etkili bir şekilde denetlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.