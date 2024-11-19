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Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı İstanbul'da Başladı

İstanbul Üniversitesi'nde özel tiyatroların sorunları ve sürdürülebilirlik üzerine 3 gün sürecek bir çalıştay düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:25
Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı İstanbul'da Başladı

Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 3 gün sürecek olan "Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" başladı. Bu çalıştayda özel tiyatroların sürdürülebilirlik sorunları ve tiyatronun geleceği masaya yatırılıyor.

İlk Gün Açılışı

İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın açılış programına Ulvi Alacakaptan, Hakan Altıner ve Nedim Saban gibi tiyatro dünyasının önde gelen isimleri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Perspektif 2053 Vizyonu

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, çalıştayın üniversitenin 600. yılını kutlamak amacıyla hazırlanan "Perspektif 2053" vizyonu doğrultusunda düzenlendiğini belirtti. Zülfikar, tiyatronun tüm yönlerinin değerlendirileceğini ve bu konuda ödenekli sahnelerin daha etkin kullanımı ile kültürel mirasın geleceğe taşınacağını vurguladı.

Birleşik Güçlerle Çözümler Üretmek

Çalıştayda 6 oturum planlanmakta ve ilk günki oturum başlıkları yetişkin tiyatrolarında, çocuk ve geleneksel tiyatrolarda dezavantajlar ve sürdürülebilirlik konularına odaklanacak.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Prof. Tufan Karabulut, özel tiyatroların hukuki ve ekonomik sorunları üzerinde de tartışmalar yapacaklarını belirtti.

Sürdürülebilirlik Probleminin Üstesinden Gelmek

Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Çetin, özel tiyatroların pandemiden kaynaklanan dezavantajlar ve ekonomik zorluklar ile karşılaştığını söyleyerek, bu sorunların nasıl aşılabileceği üzerine tartışmalar yapacaklarını ifade etti.

Haldun Taner'in Katkıları

Haldun Taner’in eşi Demet Taner, özel tiyatroların Türkiye tiyatrosuna kattığı değerlere dikkat çekerek, tiyatro dünyasındaki gelişmelerin kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Özel Tiyatroların Geleceğine Dair Rapor

Çalıştay, 21 Kasım'a kadar sürecek ve özel tiyatroların karşılaştığı sorunlara çözüm arayışları ile sona erecek. Çalıştay sonucunda elde edilen veriler, bir sonuç raporu haline getirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen, "Özel Tiyatrolarda...

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen, "Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen, "Özel Tiyatrolarda...

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen, "Özel Tiyatrolarda Dezavantajlar ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

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