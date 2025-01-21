Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, AA'nın Oylamasına Katıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansı'nın (AA) bu yıl düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu.
Haykır, oylamada yer alarak, Anadolu Ajansı'nın başarılı fotoğraf çekimlerini desteklemiş ve bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.