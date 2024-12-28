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Özelleştirme İdaresi'nden Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Onayları

Özelleştirme İdaresi, taşınmaz satışları ve imar planlarının onayını Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:29
Özelleştirme İdaresi'nden Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Onayları

Özelleştirme İdaresi'nden Önemli Onaylar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bazı taşınmaz satışları ile imar planlarını onayladığını açıkladı. Bu kritik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve detaylarıyla okurların dikkatine sunuldu.

Taşınmaz Satışları

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Ağrı ilinin Merkez ilçesindeki Suçatağı Köyü'ndeki taşınmaz, 58,1 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Emre Tanışır'a satılmasına onay verildi.

Ayrıca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dodurga Mahallesi'ndeki taşınmaz, 92 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Fehmi Turgut'a satıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde ise, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki ayrı taşınmazdan birinin 155 milyon lira, diğerinin 165 milyon lira bedelle Ege Yonca Yapı İnşaat A.Ş.'ye satılmasına onay verildi.

Kuşadası ilçesindeki Davutlar Mahallesi'nde, 164 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Şentürk Ali Kılıç Sapran Deluxe'a taşınmaz satışı da uygun bulundu.

İmar Planları Onaylandı

Özelleştirme İdaresi, ayrıca Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alacaatlı Mahallesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazlar için imar planlarının onaylanmasına da karar verdi.

Bu onayların, bölgesel kalkınma ve ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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