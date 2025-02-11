Özgecan Aslan, 10. Yılında Mersin'deki Mezarı Başında Anıldı

Özgecan Aslan, 10. Yılında Anıldı

11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Mersin'de ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

Ailesi ve Ziyaretçiler Bir Araya Geldi

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, kızı Özgecan’ın Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret ederek anma etkinliğine katıldılar. Bu etkinliğe, aile yakınları ve vatandaşlar da iştirak etti. Gelenler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederken, Özgecan’ın mezarına çiçek bıraktılar.

Şiddet ve Adalet Talebi

Mehmet Aslan, ziyarette yaptığı açıklamada, "Şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini" belirterek, "10. yılda artık sevgi, barış, adalet olsun istiyoruz. Kadınlar katledilmesin" dedi.

Anne Songül Aslan ise, "Acımız ilk günkü gibi. 10 yıl geçti fakat acımız dinmedi, dinmeyecek. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Özge'mden sonra en az 5 bin kadın öldürüldü, çocuklarımız öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Özgecan Aslan'ın Trajik Ölümü

Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledildi. Olayın failleri Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016'da Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından öldürüldü.