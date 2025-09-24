Özgür Çelik Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:41
CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kongre açılışı ve divan

Kongrenin açılış konuşmasını Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. Divan Başkanlığına ise Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek getirildi.

Aday konuşması

CHP İl Başkan adayı Özgür Çelik, kongrede yaptığı konuşmada ekim ayında olağan kongrelerinin yapılacağını ve bu toplantıda iki yıllık çalışmalarını aktaracaklarını belirtti. Çelik, salonda yer alanlara seslenirken şu ifadeyi kullandı: "CHP'de iç kavga yoktur. Bir tarafta iktidara teslim olmuş 3-5 işbirlikçi vardır. Bir tarafta tıpkı bu salonda olduğu gibi partisini savunmak için kenetlenmiş CHP neferleri vardır."

Hukuki süreç ve YSK kararı

Kongre devam ederken İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını tebliğ etmek üzere merkeze geldi. Partili milletvekilleri ve hukukçular tarafından karşılanan memurlar, gelen tutanakları tuttu. Uzun müzakerelerin ardından Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermesi üzerine memurlar merkezden ayrıldı.

Oy kullanma ve sonuçlar

Salondaki konuşmaların ardından delegeler oylarını kullandı. Toplam 583 delegenin bulunduğu seçimde 414 delege oy kullandı; 389 oy geçerli, 25 oy ise geçersiz sayıldı. Tek aday olarak seçime giren Özgür Çelik, 386 delegenin oyunu alarak yeniden İl Başkanlığına seçildi.

Anma

Kongre salonunun duvarına, evinde elektrik akımına kapıldıktan sonra 9 Haziran'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı asıldı.

