Özgür Demirtaş, Ali Yerlikaya'ya ihbarda bulundu

Özgür Demirtaş, sık sık sosyal medyada gündeme gelen bir ekonomist olarak bilinir. Ancak, adının kullanılarak dolandırıcılık amacıyla sms yoluyla yapılan yönlendirmelere karşı takipçilerini uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu dolandırıcılık girişimini ifşa etti ve "Bu bir ihbardır" ifadesiyle dikkat çekti. İşte detaylar...





DEMİRTAŞ DOLANDIRICILIK KONUSUNDA UYARDI

Demirtaş, kendisine ulaşan isminin kullanılarak yapılan "yapay zeka robotuna" yönlendirme içeren sms'leri paylaştı. Paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hesaplarını etiketleyerek dolandırıcılık olayını yetkililere iletti. "Bu bir ihbardır" vurgusuyla takipçilerini uyararak, sms'lerin ekran görüntülerini paylaştı.

Demirtaş, sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılara karşı uyarıda bulunurken, "Sakın kanmayın. Benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok" şeklinde net bir ifade kullanarak dolandırıcılık iddialarını reddetti. Bu açıklama, ekonomiye dair değerlendirmeleriyle bilinen Demirtaş'ın isminin kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı izleyicilerini bilgilendirmesini içeriyor.





Özgür Demirtaş, yetkililere bu dolandırıcılık girişimini ihbar ederken, Türkiye genelinde sms yoluyla yapılan bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu olay, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı toplumsal bilinç oluşturma çabalarına bir örnek teşkil etmektedir.

Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, adının kullanılarak insanlara sms gönderildiğini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hesaplarını etiketledi. Demirtaş, yetkililere seslenerek, "Benim adımı kullanarak insanlara sms atılıyormuş. Lütfen bu dolandırıcıları bulun. Arkadaşlar unutmayın, benim yatırım tavsiyesi veren hiçbir girişimim yok. Bunların hepsi dolandırıcılık" uyarısında bulundu. Bu şekilde adının kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı yetkililerden yardım talebinde bulunan Demirtaş, toplumsal bilinç oluşturma amacıyla takipçilerini uyardı.



