Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati arasında kılıçlar çekildi! Nebati, ateş püskürdü: Sosyal medya sallandı!

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında gerçekleşen tartışma sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş, Nebati'nin faiz politikalarına yönelik eleştirilerini alıntılayarak, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz!" ifadeleriyle sert bir tepki gösterdi. Demirtaş, Nebati'ye, faiz politikalarının ekonomide yarattığı olumsuz etkileri sıralayarak eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...





FİNANS UZMANI DEMİRTAŞ İLE NEBATİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Nureddin Nebati ise sosyal medya üzerinden Demirtaş'a karşılık verdi. Nebati, "Böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor." ifadelerini kullanarak Demirtaş'a sert eleştirilerde bulundu. Tartışma, Türkiye'nin ekonomik politikaları üzerine farklı görüşlere sahip olan bu iki önemli ismin sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalarına dönüştü.





Nebati'nin faiz politikalarını savunması ve Demirtaş'ın bu politikalara yönelik eleştirilerine sert tepkiler vermesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Demirtaş, ekonomik sorunların çözümüne yönelik eleştirilerini Nebati'ye yöneltirken, Nebati de Demirtaş'ın sözlerine karşılık vererek sert bir üslup kullanmış oldu. Bu olay, Türkiye'nin ekonomik gündemi üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir yer tuttu ve sosyal medyada geniş kitleler tarafından takip edildi. İki taraf arasındaki gerilim, ekonomi politikalarına dair farklı bakış açılarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Sosyal medyada gelişen bir olayda, finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında sert bir diyalog yaşandı. Demirtaş, Nebati'nin faiz politikalarını savunan sözlerini alıntılayarak, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz!" diyerek tepki gösterdi. Nebati ise Demirtaş'ı "alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı" olarak nitelendirip, iftira attığını savundu.

Bu olay, sosyal medya üzerinde geniş bir tartışma yaratırken, Demirtaş ve Nebati arasındaki atışmalar dikkat çekti. Nebati, Demirtaş'a yönelik "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor." ifadelerini kullanarak sert bir tepki gösterdi. Demirtaş ise Nebati'ye, eleştirilerini haber yapan sitelere yönlendirmesi gerektiğini belirterek, "Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım. Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum." şeklinde cevap verdi.

Tartışma, ekonomik politikalara dair farklı görüşlere sahip olan bu iki önemli ismin sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalarına dönüştü. İki taraf arasındaki gerilim, ekonomi politikalarına dair farklı bakış açılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bu olayın, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edilmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik gündemine odaklanan tartışmaların önemli bir parçası haline geldi.