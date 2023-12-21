Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati sosyal medyada birbirine girdi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden karşı karşıya geldi. Demirtaş, bir haber sayfasının Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamalarını alıntılayarak tepki gösterdi. Nebati ise böyle bir açıklamasının olmadığını belirterek Demirtaş'a sert tepki verdi. Demirtaş'ın paylaşımını sildikten sonra yeni bir açıklama yaparak, ekonomik konulardaki eleştirilerini sürdürdü. Sosyal medya kavgası, ekonomik konulardaki tartışmaların da fitilini ateşledi. İşte detaylar...





EKONOMİST PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ İLE NEBATİ KARŞI KARŞIYA

Özgür Demirtaş, bir haber sayfasının Nureddin Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamaları kendi hesabından alıntılayarak tepki gösterdi. Ancak Nebati, böyle bir açıklamasının olmadığını belirterek, "Böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" ifadeleriyle sert bir tepki verdi. Demirtaş, bu paylaşımını daha sonra sildi ve yeni bir açıklama yaparak, ekonomik konulardaki eleştirilerini sürdürdü. Eleştiriler arasında enflasyon, konut fiyatları, araç fiyatları, süt fiyatları gibi konular yer aldı. İşte diğer ayrıntılar...





Demirtaş, ekonomik sorunları faiz indirimine bağlayarak, hükümetin aldığı ekonomik önlemleri eleştirdi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden eleştiri yapanları hedef alarak, "Yapmayın, etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine trolleri saldınız" ifadelerini kullandı. Ancak bu eleştirilerle birlikte, ülke gündemini takip etmekten bıkan Demirtaş'ın tansiyonunun yükseldiği ve gündemi kafasından silmek istediği de vurgulandı. Bu sosyal medya kavgası, ekonomik konulardaki tartışmaların ön plana çıkmasına neden oldu.

Sosyal medya üzerinde yaşanan gerilimde, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında karşılıklı sert açıklamalar gerçekleşti. Demirtaş, bir haber sayfasının Nebati'ye ait olduğunu iddia ettiği faizle ilgili açıklamalarını alıntılayarak tepki gösterdi. Nebati, böyle bir açıklamasının olmadığını belirterek sert bir tepki verdi. Ardından Demirtaş paylaşımını sildi ve yeni bir açıklama yaparak, ekonomik konulardaki eleştirilerini sürdürdü.

Nebati, Demirtaş'ın paylaşımına sert bir yanıt vererek, "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor. Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Demirtaş, Nebati'ye yanıt verdi ve söz konusu açıklamaların haber sitesinden alıntılandığını belirtti. Demirtaş ayrıca, eleştirilere karşılık yazdıklarını sileceğini söyledi ve Nebati'nin üslubunu eleştirerek, ekonomik politikaların ülkeye zarar verdiği görüşünü savundu. Gerilim, ekonomik konulardaki tartışmaların ötesine geçerek sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.