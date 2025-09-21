Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir

CHP lideri delegelere teşekkür etti, birlik ve mücadele çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da iradesini bir kez daha ortaya koyan örgüte ve delegelere teşekkür ederek partinin birlik mesajını yineledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kurultayın partinin geleceğine yönelik güçlü bir dayanışma fotoğrafı sunduğunu belirtti.

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün verdiğiniz güç, yarın kurulacak adaletli ve demokratik düzenin emanetidir. Safları sıklaştıracağız. Hep birlikte korkmadan, vazgeçmeden, yorulmadan çalışacağız."

Özel, kurultayın "zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, 'sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur' diyenlerin buluştuğu" bir dayanışma olduğunu vurguladı.

CHP lideri, bu teveccühün "demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescili" olduğunu söyledi ve partinin saldırılar karşısında bir bütün ve ayakta olduğunu ifade etti.

Özel sözlerini, "Birbirimize ve milletimize sahip çıkacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisine sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır." diyerek tamamladı.