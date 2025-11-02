Özgür Özel: 47. İstanbul Maratonu İki Kıta Arasında Eşsiz Bir Etkinlik

Ödül töreninde spor, prestij ve siyaset gündemdeydi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Spor İstanbul' tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonunun ödül törenine katıldı.

Sultanahmet Meydanında gerçekleştirilen '42 Kilometre Genel Klasman Ödül Töreni'nde konuşan Özel, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti ve şehrin spor, kültür ile sanat etkinlikleriyle öne çıktığını vurguladı.

Özel şöyle konuştu: 'Dünyada birçok önemli maraton koşuluyor, Roma Maratonu, Pekin Maratonu ama iki kıta arasında koşulabilen, bir kıtada başlayıp bir başka kıtada biten bir maraton bize ait.'

İstanbul Maratonu'nun bilinirliğini ve popülaritesini artırmak için çalışmaların süreceğini belirten Özel, şehrin prestijini zedeleyen bir duruma da değindi: 'Bu şehrin 3 kez üst üste seçilmiş başkanı ve 15,5 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri'de bir hapishanede tutuluyor. Bu ayıp Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Türkiye'ye kazandıracak işler yapmamız lazım. Bunun için de en kısa sürede Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'un kavuşmasını ümit ediyorum.'

Konuşmanın ardından Özel, maratonda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ile bazı vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun ödül törenine katılarak konuşma yaptı.