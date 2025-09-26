Özgür Özel: 93. Dil Bayramı'nda 'doğum sancısı' vurgusu

Çankaya'da Yaşar Kemal anısına düzenlenen törende iktidar değişimi mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi ve Dil Derneği tarafından Yaşar Kemal'e adanan ve "Dil, Yazın, Sanat, Basın: Yer Demir Gök Bakır" temasıyla düzenlenen 93. Dil Bayramı Kutlamaları Ödül Töreni'nde konuştu.

Tören, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Özel, konuşmasında iktidarın değişimi için gün saydıklarını belirtti ve Türk Dil Kurumu'nun gerçek yapısının bugünkü Dil Derneği olduğunu, Atatürk'ün vasiyetinde anılan yapının da burası olduğunu ifade etti.

“Bu ülkenin emekçilerinin, emeklilerinin, gençlerinin, çiftçilerinin, esnaflarının yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin iktidarı kuruluş aşamasındadır. Yaşanan sıkıntıların hepsi doğum sancısıdır.” sözleriyle durumu değerlendiren Özel, iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Özel, iktidara yönelik saldırıların aslında yerel iradelere, "Ekrem İmamoğlu" ve "Mansur Yavaş"'a değil, İstanbul ve Ankara'nın iradesine, geleceğin iktidar partisine yönelik olduğunu söyledi: "Kendileri karşısında hangi yapı, kim direniyorsa onlara saldırıyorlar."

Yurt dışına giderek destek arayanlar ve verdikleri tavizleri övdükleri süreçlere de değinen Özel, bu yaklaşımların ülke menfaatleri ve yeraltı zenginlikleri üzerinden alışverişe dönüştüğünü savundu. Konuşmasında eleştirdiği kesimler için şu ifadeleri kullandı:

“İşine geldi mi bize 'Amerikancı, mandacı' deyip sonra Trump'tan 'aferin' almaya koşanların ya da bir dönem 'Komünistler Moskova'ya' deyip şimdi 'Milliyetçiler, Cumhur İttifakı hadi hep beraber Moskova'ya, Pekin'e' diyenlerin... öbür taraftan 'TRÇ' ittifakı diye bir tarif yapanların aslında birbirleriyle çelişkileri de birbirlerine güvenlerinin, inançlarının kalmadığı da o iktidarın bundan sonra ömrünün olmadığı da apaçık ortada.”

Özel ayrıca dinleyicilere seslenerek, “Biz birincisi haklıyız, ikincisi güçlüyüz, üçüncüsü kalabalık olan, çok olan biziz.” dedi ve gerekirse ölümü göze alarak ülkeyi yeniden kurtaracaklarını vurguladı.

Konuşmasının ardından Özel, Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte Onur Ödüllerini alan Ayşe Baban Gökçeli, Arzu Çerkezoğlu, Kadem Özbay ve Çiğdem Ülker'e takdim etti. Törene katılamayan ve ödül almaya hak kazanan Dilek İmamoğlu'na ödülünün daha sonra ulaştırılacağı açıklandı.

