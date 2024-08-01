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Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Kararını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:40
Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Kararını Değerlendirdi

Özgür Özel'den Anayasa Mahkemesi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararın değerlendirmesini yaptı.

Özel, Burdur’da düzenlenen CHP il belediye başkanları toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AYM’nin Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna dair kararı verdiğini belirtti.

Kararın Gerekçesi ve Beklentiler

Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bu karar doğrultusunda Can Atalay, milletvekili özlük haklarını yeniden kazanmıştır. Düşen komisyon üyeliği de tekrar kazanılmıştır. Bu düşme işlemlerinin tamamı yok hükmündedir."

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının gecikmeli olarak alındığını vurgulayan Özel, "Aslında bu kararın altı ay önce verilmesi gerekiyordu. Meclis açılmadan önce bu kararın kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. 15'inde Meclis açılacak, bu karar o gün mutlaka okutulmalıdır." dedi.

Adalet Bakanlığı'na Çağrı

Özel, Adalet Bakanlığı’na da çağrıda bulunarak, "Anayasa'ya göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yargı ve yürütme organları için bağlayıcıdır. Can Atalay'ın en kısa sürede Silivri Cezaevi'nden serbest bırakılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki sürecin hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Özel, "15'inde Meclis açıldığında, Anayasa Mahkemesi kararının tutanaklara geçirilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da düzenlenen partisinin il belediye başkanları toplantısına...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da düzenlenen partisinin il belediye başkanları toplantısına katıldı.

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