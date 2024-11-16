Özgür Özel: 'Asgari Ücret Talebimiz 30 Bin Lira'

Emek Mücadelesinin Önemi

CHP’nin, sosyal demokrasinin temel ilkelerine dayanan, çağdaş ve demokratik bir parti olduğunu ifade eden Özel, emek mücadelesine sıkı bir şekilde sahip çıktıklarını ve işçilerle, sendikalarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Vergideki Adaletsizlik ve Öneriler

Özel, Türkiye'deki en büyük adaletsizliğin vergilerde yaşandığını belirtti. "Alınan 100 liralık verginin 65 lirasının, normalde çok kazananlardan toplanması gerekirken, yoksul kesimden alındığı" tespitinde bulundu. Bugün, holdinglerin ödediği verginin sadece yüzde 14 olduğunu ve bu oranın sistematik olarak düştüğünü aktardı.