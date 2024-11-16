Özgür Özel: 'Asgari Ücret Talebimiz 30 Bin Lira'

Özgür Özel, Asgari Ücret İçin Net Mesajlar Verdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Planlama Ajansı'nda düzenlenen çalıştayda, Türkiye genelinde işçi servislerinde, fabrikalarda ve sokaklarda asgari ücret talebinin 30 bin lira olduğunu haykırdıklarını belirtti. Özel, "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz" CHP’nin, sosyal demokrasinin temel ilkelerine dayanan, çağdaş ve demokratik bir parti olduğunu ifade eden Özel, emek mücadelesine sıkı bir şekilde sahip çıktıklarını ve işçilerle, sendikalarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Özel, Türkiye'deki en büyük adaletsizliğin vergilerde yaşandığını belirtti. "Alınan 100 liralık verginin 65 lirasının, normalde çok kazananlardan toplanması gerekirken, yoksul kesimden alındığı" tespitinde bulundu. Bugün, holdinglerin ödediği verginin sadece yüzde 14 olduğunu ve bu oranın sistematik olarak düştüğünü aktardı. Özel, 2000 yılından itibaren ilk vergi dilimlerinin bilinçli olarak düşürüldüğünü vurgulayarak, "Bugün 66 bin 500 lira alan bir çalışanın ödediği vergi 239 bin lira, yani haftada 4 maaşını vergiye vermiş oluyor" Özel, emeklilerin de hak ettikleri ücreti alabilmesi üzerine verdikleri mücadeleye devam edeceklerini aktardı. "Tüm emeklilerin 1 asgari ücret alması bizim öncelikli hedefimizdir" Son olarak, Özel, "Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz"Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.
Emek Mücadelesinin Önemi
Vergideki Adaletsizlik ve Öneriler
Emekliler İçin Mücadele
CHP’nin, sosyal demokrasinin temel ilkelerine dayanan, çağdaş ve demokratik bir parti olduğunu ifade eden Özel, emek mücadelesine sıkı bir şekilde sahip çıktıklarını ve işçilerle, sendikalarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.
Özel, Türkiye'deki en büyük adaletsizliğin vergilerde yaşandığını belirtti. "Alınan 100 liralık verginin 65 lirasının, normalde çok kazananlardan toplanması gerekirken, yoksul kesimden alındığı" tespitinde bulundu. Bugün, holdinglerin ödediği verginin sadece yüzde 14 olduğunu ve bu oranın sistematik olarak düştüğünü aktardı.
Özel, 2000 yılından itibaren ilk vergi dilimlerinin bilinçli olarak düşürüldüğünü vurgulayarak, "Bugün 66 bin 500 lira alan bir çalışanın ödediği vergi 239 bin lira, yani haftada 4 maaşını vergiye vermiş oluyor" Özel, emeklilerin de hak ettikleri ücreti alabilmesi üzerine verdikleri mücadeleye devam edeceklerini aktardı. "Tüm emeklilerin 1 asgari ücret alması bizim öncelikli hedefimizdir" Son olarak, Özel, "Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz"Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.
Özel, emeklilerin de hak ettikleri ücreti alabilmesi üzerine verdikleri mücadeleye devam edeceklerini aktardı. "Tüm emeklilerin 1 asgari ücret alması bizim öncelikli hedefimizdir" Son olarak, Özel, "Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz"Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.
Son olarak, Özel, "Asgari ücretin, Temmuz 2025'te yeniden zamlanmak üzere 30 bin lira olmasını savunuyoruz"Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı. İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.
İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.
İstanbul Planlama Ajansı'nda, CHP Emek Büroları Emeğin Türkiye’si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret Çalıştayı'nda konuşma yaptı.