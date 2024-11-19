Özgür Özel: 'Askerlerimize Sahip Çıkmak Vatandaşlık Görevidir!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal'in askerlerine, onun teğmenlerine sahip çıkmak, bu milletin askerlik kadar kutsal vatan borcudur." ifadelerini kullandı.

'Yenidoğan Çetesi' İddiaları Üzerine Eleştiriler

Özel, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde yaşanan "yenidoğan çetesi" olayını gündeme getirerek, "Mart ve Nisan aylarında gözaltına alma işlemleri yapılmasına rağmen, soruşturmada adı geçen hastanelere çocukların yatırılmaya devam edildiğini savundu.

Partisinin milletvekillerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdiğini hatırlatan Özel, "Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar, istifaya çağırdılar. O istifa edilecek, o hesap verilecek," dedi ve iktidarın uygulamalarının toplumun her kesimine olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı'nın Açıklamaları Üzerine Yorumlar

Özel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına da yanıt vererek, "Laiklik ilkesi üzerinden Cumhuriyet'e, kurucu kadrolara, bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saldırmıştır," ifadesini kullandı. Özel, geçmişte camilerin ahır yapılmadığını savunarak, bu konuda bir ''utanç yalanı'' ortaya atıldığını dile getirdi.

Teğmenlere Sahip Çıkma Vurgusu

Özgür Özel, Milli Savunma Üniversitesi'nde yaşanan teğmenlere yönelik eleştiriler üzerine, "Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' demesi, bu durumu oluşturdu," dedi ve bu askerlerin hiçbir zaman millete zarar vermeyeceklerini ifade etti.

Özel, konuşmasında şunları ekledi: "Bu disiplin kurulu, sarıklı amirali aylarca bekletip, emekliliğe kaçırtıp, bütün haklarını almasına, ceza almadan kurtulmasına sebebiyet veren disiplin kuruludur. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız."

Asgari Ücrette Yeni Hedefler

Özel, 2025 yılı asgari ücretinin hükümet tarafından hedeflenen enflasyona göre artırılmak istenildiğini ifade ederek, "Asgari ücret 30 bin lira olmalıdır," dedi. Ayrıca, çalışan sayısına göre prim gün sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Erken Seçim Çağrısı

Son olarak, Özgür Özel, erken seçim gerektiğine dikkat çekerek, "Sandığı bekliyoruz, erken seçim istiyoruz," şeklinde konuştu. Çeşitli pazar yerlerine düzenledikleri ziyaretlerde, halkın sorunlarını dinlemek için sahaya inmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.