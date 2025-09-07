DOLAR
Özgür Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında sosyal medyadan andı; Sumud Filosu'na destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:59
CHP lideri Eygi'yi andı, Sumud Filosu'na destek çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının birinci yılında andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Eygi'nin acısının hala yüreklerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ayşenur'u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor. İktidar başta olmak üzere, uluslararası toplumu yardım filosuna destek vermeye, İsrail'in hukuk dışı engellemelerine karşı durmaya çağırıyoruz. Filistinliler, kendi vatanlarında özgürce yaşayana kadar, zalimin karşısında mazlumun yanında samimiyetle, cesaretle durmaya devam edeceğiz."

Özel ayrıca, Sumud Filosu üzerinden yapılan insani yardım girişimlerine destek çağrısını yineleyerek, Filistin davasına yönelik kararlı duruşunu vurguladı.

