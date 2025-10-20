Özgür Özel: Aziz İhsan Aktaş İddianamesi "500 Sayfaya Yakın Perişanlık Belgesi"

Özgür Özel: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi "500 sayfaya yakın perişanlık belgesi"

CHP Genel Başkanı, Atatürk Sanat Merkezi açılışında iddiaları ve yargılama talebini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince hizmete alınan Atatürk Sanat Merkezi nin açılışında yaptığı konuşmada, Çankaya’nın Türkiye’nin kalbinin attığı yer olduğunu vurguladı. Sanat merkezinin önceki ve mevcut Çankaya Belediye Başkanlarının emeğiyle tamamlandığını belirten Özel, merkezin Ankaralıların hizmetine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik iddianameye ilişkin eleştirilerini sert ifadelerle aktardı: "Birbiriyle neden sonuç ilişkileri konulamayan, kanıtlardan mahrum, iddiaların havada kaldığı 500 sayfaya yakın bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında görevinden uzaklaştırılan Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan ve Adıyaman belediyeleri ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu, 40'ı tutuklu toplam 200 şüpheli bulunduğunu anımsatan Özel, uzun süredir dile getirdikleri itirazı yineledi: iddiaların tutarsız olduğu ve delillerin yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilerinin gerçekliğini gösterdiğini söyledi.

Özel, söz konusu belediye başkanları için "Tutuksuz yargılama talep ediyoruz" dedi ve "Hodri meydan. Orada iddialar ortaya konulacak, savunmaları yapılacak, deliller tartışılacak" ifadelerini kullandı. Özel, yargılama sürecinin işletilmesi gerektiğini, beraat edenlerin beraat etmesi gerektiğini belirterek, bu tutuklulukların "Mussolini'nin ön infaz yöntemiyle" devam etmemesi gerektiğini savundu.

Konuşmasının ardından Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve milletvekilleri ile birlikte sanat merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Özel, sanatçı Zülfü Livaneli'nin "Livaneli Senfonik Eserleri" konserini dinledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sol 4), Çankaya Belediyesince hizmete alınan Atatürk Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 2), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sol 3), Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner (sağ 3) de katıldı.