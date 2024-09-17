Özgür Özel, Bandırma'nın Kurtuluş Yıldönümünde Umut Vaat Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'nın Kurtuluşunu Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, gençlerinin ülke umudunu yeniden alevlendireceklerini dile getirdi.

Gençlere Umut Mesajı

Özel, “Bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır.” diyerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kazanılan belediyelerin önemine vurgu yaptı.

Kurtuluş Mücadelesi ve Atatürk'ün Vizyonu

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden Özel, mücadelenin halkın iradesiyle kazanıldığını belirtti. Özel, “O büyük lider, onun arkadaşları, hiçbir zaman 'Yetki elimizde, ne istersek yaparız' demediler. Gücü milletten, halktan aldılar.” ifadesini kullandı.

Ülkeye Hizmet Vurgusu

Özel, partisinin halkın inancı ve güveni ile var olduğunu dile getirerek, “Emeklinin, emekçinin yoksulluğuyla mücadele eden, çiftçilerin durumuna çare arayan bir anlayışla yola devam ediyoruz.” dedi.

Özel, “Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız.” diyerek katılımcılara cesaret verdi. Konuşmanın ardından sanatçı Emre Altuğ, sevilen şarkılarını seslendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 2), Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.