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Özgür Özel, Başörtüsü Nedeniyle Mağdur Olan Öğrenciyle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başörtüsü nedeniyle görev verilmediği için mağdur olan öğrenciyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:10
Özgür Özel, Başörtüsü Nedeniyle Mağdur Olan Öğrenciyle Görüştü

Özgür Özel'den Çiçek'e Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Dünya Dişhekimliği Kongresi'nde görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek ile görüştü.

Ayrımcılık Kabul Edilemez

Özel, başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedilen Çiçek ile yaptığı telefon görüşmesinde yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Çiçek'in maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çeken Özel, "Öğrencilik dönemimde de benzer ayrımcı uygulamalara karşı çıkıyordum. 30 yıl geçmesine rağmen hala böyle bir ayrımcılığın yaşanıyor olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Bu tür olayların kötü bir anı olarak kalmasını ve bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum," dedi.

Etkinlik Daveti

Özel, görüşmenin ardından Çiçek'i, CHP'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine, 9 Eylül tarihinde yapılacak organizasyona davet etti.

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