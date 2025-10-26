Özgür Özel: Beylikova'nın nadir toprak elementleri 'geleceğin mucizesi' — korunmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde çıkan nadir toprak elementlerinin önemine dikkat çekmek üzere kente geldi. Özel, Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

Neden kritik olduklarını anlattı

Özel, Çin ve ABD'nin bu elementlere büyük önem verdiğini belirterek, nadir toprak elementlerini '21. yüzyılın mucizesi' olarak tanımladı. Konuşmasında, 'Bazı nadir toprak elementleri var. Ondan böyle gramın binde biri miligram, onun binde biri nanogram, onun binde biri kadar koyuyorsun dünya kadar demiri dünyanın en kuvvetli mıknatısı yapıyorsun. Mucize. Bir başkasını alıyorsun, öyle bir kullanıyorsun iletkenliği bilmem kaç katına çıkarıyorsun.' ifadelerini kullandı.

Bu elementlerin savunma ve teknolojideki rolüne vurgu yapan Özel, 'Füze güdüm sistemi yaparken bu lazım. F-35 uçak yapıyorlar, bu lazım. SİHA motorlarında, uydu teknolojisinde, lazer sisteminde, akıllı telefonda, hızlı trenlerde bu lazım.' dedi ve gelecekteki teknolojik atılımlar için bu kaynakların gerekli olacağını belirtti: 'Yarın bir yerden bir yere ışınlanma olacaksa, 50 yıla olacak diyorlar, bu elementler lazım.'

Milli kaynak vurgusu ve kanun teklifi

Özel, bu elementlerin en çok Çin'de bulunduğunu, ancak Eskişehir Beylikova'da dünyada beşinci en büyük rezervin olduğunu söyledi. Kaynakların ülkede kalmasının önemine dikkat çekerek, 'Kendimiz çıkartır, kendimiz üretir, kendimiz kullanırsak bir mucize olacak. Bu boynu bükük gençler, dünyanın öbür tarafında hayal kuran gençler burada hayal kuracak. Bu ülke, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri olacak. Teknolojisiyle gelişecek, ekonomik varlıklarıyla güçlenecek.' dedi.

Partili-partisiz herkese çağrı yapan Özel, CHP'nin kanun teklifini şu sözlerle aktardı: 'CHP'nin kanun teklifi diyor ki nadir elementleri devlet çıkarır, nadir elementleri devlet işler. Nadir elementler birilerine satılamaz, milletin malıdır. Gelecekteki mucize, kalkınma için korunmalıdır, saklanmalıdır.'

Konuşmasının sonunda Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin projelerini de anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Eskişehir'deki Cumhuriyet Meydanı'nda konuştu.

