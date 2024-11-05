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Özgür Özel, Bülent Ecevit'in Kabrini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret ederek partinin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:41
Özgür Özel, Bülent Ecevit'in Kabrini Ziyaret Etti

Özgür Özel, Bülent Ecevit'i Andı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret, Ecevit'in vefatının 18. yıldönümünde gerçekleştirildi. Özel, burada yaptığı açıklamada, "Huzur içinde uyusun ki partimiz, Türkiye'nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden Türkiye'nin birinci partisi, iktidar partisi olacaktır" diyerek partinin hedeflerini vurguladı.

Ecevit'in Hatırası Karşısında Söz Verdi

Özel, Ecevit'in mezarına çelenk bırakırken, "Geçen yıl parti kurultayının ardından burada Ecevit'in huzurunda, CHP'yi ilk seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapma sözü verdik. Bugün bu sözümüzü yerine getirerek huzuruna geldik" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına vurgu yaparak, "O günden beri Kıbrıs'ta barış sağlandı. Kıbrıs'ta bir çocuğun, bir askerin burnu bile kanamadı" şeklinde konuştu.

Politikada Edeple İlerleyecekler

Özel, Ecevit'i örnek alarak, "Nezaketten taviz vermeyeceğiz. Kimseye hakaret etmeden ve kararlılığımızdan ödün vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesinde bulundu. Ayrıca, Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yaptığını hatırlatarak, "Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim" dedi.

Dualarla Anıldı

Özel, Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit için dua etti. Anma programına katılanlara da teşekkür etti. Ziyaret sırasında Ecevit'in döneminde Çalışma Bakanlığı yaptığı süreçte çekilen bir fotoğraf, Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri tarafından hediye edildi. Özel, bu fotoğrafı kabul ederek, TBMM’deki odasına asacağını belirtti.

Deniz Baykal’ın Kabrine de Ziyaret

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrine de giderek burada dua etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

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