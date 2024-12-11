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Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı ile Buluştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cevdet Çakırov ile görüşerek iki parti arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:13
Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı ile Buluştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Önemli Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde yapıldı ve iki taraf arasındaki iş birliğini güçlendirme amacı taşıdı.

Görüşmede Özgür Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Gökçe Gökçen ile milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Hasan Öztürk de eşlik etti.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, görüşmenin iki partinin ilişkilerini geliştirmek ve ortak sorunlar üzerine çözüm önerileri sunmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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