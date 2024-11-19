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Özgür Özel: Casusluk Düzenlemesine Tepki ve Diyabetli Çocukların Durumu

Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda casusluk düzenlemesine karşı uyarılarda bulundu ve diyabet hastası çocukların sıkıntılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:17
Özgür Özel: Casusluk Düzenlemesine Tepki ve Diyabetli Çocukların Durumu

Özgür Özel'den Casusluk Düzenlemesine Karşı Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki "casusluk" düzenlemesine yönelik net bir tavır aldı. "Oturmaya, konuşmaya, düzeltmeye en uygun hale getirmeye biz varız. Ama sakın ha sakın, geçen haftakine benzer bir metnin orasını burasını değiştirip aynı niyetle gelmeyin" diyen Özel, alarmların kalkmadığını vurgulayarak, "Sadece sarıya çevirdik. Gerektiğinde yeniden ilan ederiz. Aynı mücadeleyi tekrar veririz" ifadelerini kullandı.

Diyabetli Çocukların Zor Durumu

Özel, bir önceki hafta 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastası çocuklarla buluştuğunu belirterek, Türkiye'de 30 bin diyabetli çocuğun zor koşullarda yaşadığını dile getirdi. Bu çocukların günde 7-8 kez kan ölçümü yapmak zorunda kaldığını ifade eden Özel, "Oysa dünya bu acıyı çoktan geride bıraktı" dedi.

Özel, diyabetli bireylerin hayatını kolaylaştıracak sensör sistemine de dikkat çekti: "Annenin babanın cep telefonuna şeker ölçümleri gidiyor. Böylece çocuklarının canını yakmadan sağlıklarını takip edebiliyorlar. Ama biz her şeye para buluyoruz, bu evlatlarımıza para bulamıyoruz" dedi.

Özgür Özel, Heyelan Mağdurlarını Unutmadı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki heyelanda hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dileyen Özel, bölgedeki heyelan tehlikesine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Seçim Çağrısı ve Belediye Yönetimi Hakkında Yorumlar

Belediye Başkanlığı ile ilgili sürece değinen Özel, "Esenyurt'ta yapılan kamuoyu araştırmalarında, Ahmet Özer’e destek var mı, yok mu? Hodri meydan, koyalım Esenyurt’a sandığı" diyerek yerel demokrasiye vurgu yaptı. Ayrıca, belediyeyi bir vekilin yönetecekse, o vekilin meclisten çıkması gerektiğini ifade etti.

Sanatçılara ve Büyük Toplantıya Davet

Özel, Esenyurt’ta tüm sanatçıları, yazarları ve gazetecileri davet ederek, dayanışma için çağrıda bulundu. CHP İl Başkanları Toplantısı'nın 24 Kasım'da Esenyurt'ta yapılacağını ancak Esenyurt halkıyla dayanışmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Son olarak, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in mafya tehdidi ile karşılaştığını hatırlatan Özel, belediye başkanlarını dimdik ayakta durmaya ve halkın haklarını savunmaya çağırdı.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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