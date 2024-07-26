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Özgür Özel: CHP, Alım Gücünü Artıracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti teşkilatında yaptığı konuşmada, alım gücünde beklenen artışları anlattı ve dikkat çekici çağrılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:57
Özgür Özel: CHP, Alım Gücünü Artıracak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa İl Başkanlığında Açıklamalarda Bulundu

Başkan Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iktidarının 10. yılıyla alakalı yaptığı konuşmada, vatandaşların alım gücüne dikkat çekti. "Bugünkü maaşınızı alacaksınız ama mazotun 4 lira, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu, alım gücünün 10 kat artması demek" dedi.

Seçim İttifakı Çağrısı ve Birlik Mesajı

Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için CHP'yi destekleyen teşkilata teşekkür ederken, "Biz seçim ittifakları kurmadık ama herkesi Türkiye ittifakına davet ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

İtalyanların ve Türklerin eşit şekilde sevgi ve hayranlıkla desteklediği ulusal sporcuların çağrısı üzerine özellikle duygusal anların yaşandığı belirtildi. Özel, Milli Mücadele'den ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldıkları güçten bahsetti.

İktidar Hedefleri ve Ekonomik Vaatler

Özel, Türkiye'yi 45 bin dolar öncelikle ardından 55-60 bin dolar milli gelir hedefiyle yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti. Özel, "Türkiye'nin ulusal hedeflerinde bir karar vermesi gerekiyor: Avrupa Birliği'nde hızla kalkınan bir ülke mi yoksa Şanghay İşbirliği Örgütü'ne benzer bir ülkede mi kalacağız?" diye sordu.

Yerel Yönetimlere Yönelik Eleştiriler

CHP'nin yerel yönetimlerine karşı bir mali darbe girişiminde bulunulduğunu savunan Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yapılan bu girişimleri engelleyeceğiz. Bu mücadelede en yaratıcı çözümleri bulacağız" şeklinde konuştu.

Tüzük Değişikliği Üzerine Açıklamalar

Gazetecilerin CHP'nin tüzük kurultayıyla ilgili sorularına cevap veren Özel, "Eylül ayının 4’ünde Sivas Kongresi'nin sembolik açılışını yapacağız. Tüzük değişikliklerini de en kısa sürede tamamlayacağız" dedi. Yeni tüzüğün, parti içi demokrasiyi güçlendirecek nitelikte olacağını vurguladı.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Özel, yerel yönetimle ilgili konuları da değerlendirerek halkla buluşmaya devam etti.

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