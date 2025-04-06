Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'i yeniden Genel Başkan seçti. Kurultay, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla gerçekleştirildi.

Oylama Süreci

Kurultayda oy kullanma işlemi 12.30'da başlayıp, 14.25'te sona erdi. Oy sayımının ardından, tek aday olan Özgür Özel 1171 oy alarak tekrar CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Toplamda 1323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda, 1276 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli kabul edilirken, 105 oy ise geçersiz sayıldı.