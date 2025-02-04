Özgür Özel, CHP Grup Toplantısında Aday Belirleme ve Deprem Sorunlarına Değindi

Özgür Özel’den Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte aday belirleme sürecindeki zorluklara dikkat çekerek, “Adayı geç belirlemenin, yılları aday tartışmasıyla geçirmenin ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik.” dedi. Bu bağlamda, adayların belirlenmesi konusunda dersler çıkardıklarını vurguladı.

Sağlık Sorunları ve Deprem Bölgesi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde sağlık hizmetlerine erişim sorununa da değinen Özel, deprem bölgesinde önemli bir sağlık personeli açığı bulunduğunu belirtti. “Hemşire sayısı, doktor sayısı yetersizdir. Devlet hala bu alanı düzenleyememiştir.” sözleriyle dikkat çekti.

Özel, ayrıca deprem bölgesindeki yüzlerce okulu ve eğitim sorununu da aktardı. “Konteynerlerde eğitimler sürmekte.” ifadelerini kullanarak, bu krizlerin acilen çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Mali Sorunlar ve Enflasyon

Enflasyonun geldiği noktaya da vurgu yapan Özel, Türkiye'nin enflasyonda dünya genelinde en kötü 6. ülke olduğunu belirtti. “Asgari ücret, aylık 1000 lira kaybetti.” diyerek, mevcut durumu eleştirdi.

Erken Seçim Talebi

Özgür Özel, CHP’nin seçim takvimine ilişkin, “Milletin talepleri seçimleri başlatmıştır. Talebimiz erken seçimdir, hemen seçimdir.” şeklinde konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının, partinin oylarıyla belirleneceğini hatırlatan Özel, bu süreçte artan katılımlara dikkat çekti.

Parti Meclisi Toplantısı

Özel, 10 Şubat'ta CHP Parti Meclisi'ni toplayarak ön seçim sürecini görüşeceklerini duyurdu. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” diyerek, birlik mesajı verdi.