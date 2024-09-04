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Özgür Özel: CHP İktidar Olmayı Hedefliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen kurultayda partinin iktidar hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:14
Özgür Özel: CHP İktidar Olmayı Hedefliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İkna Edici Mesajlar

Sivas'ta düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin iktidar olma kararlılığını vurguladı. Özel, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öz güvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyeti korumaya ant içmiş gençlerin ve kadınların sözüyle yürüyecektir," dedi.

Sivas Kongresi'nin Önemi

Konuşmasında, Sivas Kongresi'nin tarihi ve stratejik önemine de değinen Özgür Özel, bu kongrenin Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. "Sivas Kongresi, ulusal bağımsızlık mücadelesinin güçlenmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna zemin hazırladı," diyen Özel, bu organizasyonun bağımsızlığa giden yolda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.Partinin Geçmişi ve Bugünü

Özel, kurucu ilkelerin korunarak günümüze taşıdığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasi ve sosyal demokrasiye öncülük ettiğini dile getirerek, "Partimiz son yarım asırda iktidarın uzağında kaldı ama bugün bu felsefeyle tekrar iktidara yürümekte kararlıdır," şeklinde konuştu.

Son olarak, 4 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'nin ruhuna vurgu yapan Özgür Özel, partinin tarihsel sorumluluğunu taşıyarak, yapılacak ilk seçimlerde iktidar olma hedefinin peşinde olduklarını belirtti.

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