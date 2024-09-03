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Özgür Özel, CHP'nin Geleceği ve Erken Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük değişikliği ve erken seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu, siyasi durumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:28
Özgür Özel, CHP'nin Geleceği ve Erken Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Canlı Yayında Önemli Açıklamalar Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'deki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, parti içindeki tüzük değişikliklerini ve Türkiye'nin siyasi durumunu değerlendirdi.

Tüzük Değişikliği ve Üç Dönem Sınırı

Özel, milletvekilleri için üç dönem sınırı koyacaklarını ve mevcut milletvekillerinin döneminin sayılacağını belirtti. "Hep birlikte çalışıyoruz, milletvekillerinden ve Parti Meclisi'nden görüş aldık," dedi.

Ak Parti İktidarının Tükenmişliği

Özgür Özel, 22 yıllık Ak Parti iktidarını eleştirerek, "İktidar, bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Ne yapacağını bilemiyorlar; her kafadan farklı sesler çıkıyor," ifadelerini kullandı.

Kutuplaşmadan Kurtulmanın Önemi

Türkiye'deki kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Özel, Kara Harp Okulu'ndaki olayları da eleştirerek, "Teğmenler, yeminlerine sadık kalmalılar," açıklamasında bulundu.

Normalleşme Süreci İle İlgili Görüşler

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme sürecine yanaşmasını, "Normalleşme, geçmişteki hataları paylaşmak değil, yeni bir başlangıçtır," şeklinde değerlendirdi.

Erken Seçim Tartışmaları

Erken seçim ihtimali hakkında konuşan Özel, "Erdoğan, bir daha aday olamazsa seçimlerden korkmamalı," dedi. Ayrıca, "Kimseden korkumuz yok, seçimleri yenilemek için hazırız," ifadesini kullandı.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya kasdı olduğunu bildiren Özel, "Yeni bir Anayasa, mevcut Anayasa'ya uyulmadan mümkün değil," dedi.

Parti İçi Demokrasi ve Tüzük Hazırlığı

Özel, parti içinde demokrasi ve ön seçimleri merkeze alan bir tüzük hazırladıklarını vurguladı. Kadın ve gençler için farklı bir ön seçim modeli öngördüklerini açıkladı. Ayrıca, "Üç dönem sınırı koyduk, geçmişteki dönemleri değerlendireceğiz," dedi.

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