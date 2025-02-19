Özgür Özel: CHP'ye Darbe Girişimleri Başarısız Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma ve iptali için açılan davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Birileri, 1,5 yıldır bekleyip bizi düşüremediği tuzağa, düşürdüklerini bulup ifadeye çağırarak başlattıkları bir süreçte ellerindeki kiri partimize bulaştırmak istiyorlar." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması'nda konuşan Özel, partisinin yerel yönetimlerde elde edeceği başarının gelecekte iktidara gelmesi için anahtar olduğunu vurguladı. Özel, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde belediyesi olan tek partinin CHP olduğunu belirterek, seçmen memnuniyetinin %58 olduğunu aktardı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde elde edilen sonuçlarla halkta umut duygusunu uyandırdıklarını ifade eden Özgür Özel, "Seçimden beri yapılan önemli anket şirketlerinin ortalamasında CHP, belirgin şekilde 3,5-4 puan farkla birinci partidir. Bu, Sayın Erdoğan'ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, yerel yönetimlerden memnuniyet anketinin sonuçlarını paylaşan Özel, Erdoğan'ın partisine yönelik tehditkar ifadelerle saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. "Umudu örgütleyemeyenler, korkuyu örgütlemeye çalışıyorlar. Türkiye'de şu an bir 'sivil darbe' sürecinin içindeyiz." dedi.

Darbe İttifakına Tepki

Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturmanın arkasında bir darbe ittifakı olduğunu savunarak, "31 Mart'ın mağluplarının ve yükselen umudu korkuya çevirmeye çalışanların örgütlediği bir darbe mekaniği var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Bu milletin seçeceği bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyorlar." diyerek, aranızda bulunan darbe girişimlerine karşı bir tutum alın çağrısında bulundu.

Son olarak, "CHP'ye darbe yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. Söz veriyorum başaramayacaksınız." diyerek kendinden emin bir duruş sergiledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Genel Meclis Üyeleri Buluşmasına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Genel Meclis Üyeleri Buluşmasına katıldı.