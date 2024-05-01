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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde önceki genel başkanlarla görüştü

xCHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yapacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde partisinin önceki genel başkanlarıyla bir araya geldi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 01.05.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 19:20
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde önceki genel başkanlarla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştireceği Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesinde stratejik bir adım attı. Özel, bu önemli görüşme öncesinde CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak olan görüşmenin çerçevesine dair bilgi vermek amacıyla yapılan bu telefon görüşmeleri, Özgür Özel'in diyalog ve danışma kültürünün önemli bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Daha önce de benzer şekilde MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının görüşlerini alan Özel, partinin farklı kesimlerinden gelen perspektifleri değerlendirerek stratejisini şekillendiriyor.

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