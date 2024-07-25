Özgür Özel: 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında İktidara Geliyoruz'

Özgür Özel'den Balıkesir'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de gerçekleşen mitingde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partisini iktidara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Özel, "Emeklinin yüzü gülecek, esnafı ve çiftçiyi kurtaracağız" dedi.

Su Sorunu ve Altın Madeni Tehlikesi

İvrindi ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısına da değinen Özel, "Türkmen Dağı, Balıkesir'in su kaynağı. Burada yapılmak istenen altın madeni, 16 köyü tehdit etmekte" ifadesini kullandı. Yapılan siyanür havuzları ile Balıkesir'in su ve havasının kirleneceğini vurguladı.

Parti Başarıları ve Hedefler

Özel, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı yakaladığını anımsatarak, "14 büyükşehir ve 412 belediye kazanmış durumdayız" dedi. Belediyelerin hizmet etmeye hazır olduğunu, ancak gerekli kaynakların sağlanmadığını da ekledi.

Sahipsiz Hayvanlar ve Hayvan Hakları Fonu

Hayvan hakları ile ilgili bir sorun üzerine de konuşan Özel, bu konuda belediyelere destek sağlanmasının önemine dikkat çekti. Özel, Hayvan Hakları Fonu'nun kurulması gerektiğini savunarak, mevcut düzenlemenin sorunları artıracağını ifade etti.

Halkın Yanındayız

Asgari ücretli, köylü ve çiftçilere destek vereceklerini söyleyen Özel, "Çeşitli grupların haklarını alana kadar yanlarında olacağız" diyerek, diğer sorunlar için de çözüm bulacaklarını belirtti.

Özel, genel olarak CHP'nin halkın iktidarı yönündeki çabalarına destek verilmesini istedi ve "Sıkıntılarımızı aşacağız ve yüzleri güldüreceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.