Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özgür Özel: 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında İktidara Geliyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada hedeflerini ve halkın sorunlarına çözüm önerilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:20
Özgür Özel: 'Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında İktidara Geliyoruz'

Özgür Özel'den Balıkesir'de Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de gerçekleşen mitingde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partisini iktidara taşımayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Özel, "Emeklinin yüzü gülecek, esnafı ve çiftçiyi kurtaracağız" dedi.

Su Sorunu ve Altın Madeni Tehlikesi

İvrindi ilçesinin kırsal Gökçeyazı Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısına da değinen Özel, "Türkmen Dağı, Balıkesir'in su kaynağı. Burada yapılmak istenen altın madeni, 16 köyü tehdit etmekte" ifadesini kullandı. Yapılan siyanür havuzları ile Balıkesir'in su ve havasının kirleneceğini vurguladı.

Parti Başarıları ve Hedefler

Özel, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı yakaladığını anımsatarak, "14 büyükşehir ve 412 belediye kazanmış durumdayız" dedi. Belediyelerin hizmet etmeye hazır olduğunu, ancak gerekli kaynakların sağlanmadığını da ekledi.

Sahipsiz Hayvanlar ve Hayvan Hakları Fonu

Hayvan hakları ile ilgili bir sorun üzerine de konuşan Özel, bu konuda belediyelere destek sağlanmasının önemine dikkat çekti. Özel, Hayvan Hakları Fonu'nun kurulması gerektiğini savunarak, mevcut düzenlemenin sorunları artıracağını ifade etti.

Halkın Yanındayız

Asgari ücretli, köylü ve çiftçilere destek vereceklerini söyleyen Özel, "Çeşitli grupların haklarını alana kadar yanlarında olacağız" diyerek, diğer sorunlar için de çözüm bulacaklarını belirtti.

Özel, genel olarak CHP'nin halkın iktidarı yönündeki çabalarına destek verilmesini istedi ve "Sıkıntılarımızı aşacağız ve yüzleri güldüreceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!