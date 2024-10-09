Özgür Özel'den 10 Ekim Anıtı Açılışında Gündem Yaratacak Konuşma

Özgür Özel: Türkiye'deki Cinayetler Aydınlandığında Çok Şey Değişecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde meydana gelen merkezi terör saldırısının anısına yapılan "10 Ekim Annelerin Çığlığı Anıtı"'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

"Kötülük Geriliyor, Biz Kazanacağız"

Özel, konuşmasında, bu cinayetlerin arkasındaki karanlık güçlerin aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu cinayet, bu katliam aydınlandığında, Türkiye'de çok şey aydınlanacak." ifadesini kullandı.

Ankara'nın Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anıt açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

"Acıları Unutmamak İçin Birlikte Direnmeliyiz"

Özgür Özel, anıtın açılışının, mağdur ailelerin ve toplumun acılarını unutmamak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı ve destek veren herkese teşekkür etti. "Yarın yapabilirdik ama yarın yas günü. Kötülük geriliyor, biz kötülüğü yeneceğiz. Bunu hissederek başarmalıyız," dedi.

Özel, anıtın açılışıyla birlikte, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmanın ve bu tür cinayetleri aydınlatmanın önemine dikkat çekti. Özel, bu olayın yalnızca siyasi bir mesele değil, insani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, "Dönüp bakmak lazım, bu mekanizma nasıl işledi, kim istifade etti?" diyerek tüm Türkiye'yi bu karanlık olayların üzerine gitmeye davet etti.