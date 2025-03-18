Özgür Özel'den 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajı

Özgür Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanların hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

“Çanakkale Geçilmez”

Sosyal medya hesabından “Çanakkale Geçilmez” etiketiyle bir paylaşım yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen bu tarihi zaferin önemini vurguladı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında topraklarımızı düşmana teslim etmeyen kahramanlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."