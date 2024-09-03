Özgür Özel'den Artvin'deki Silahlı Kavga Açıklaması

Özgür Özel'den Hopa Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin sosyal medya platformlarından bir açıklama yaptı.

Olaya Sert Tepki

Özel, Hopa'da ormanı korumaya çalışan vatandaşlara yönelik açılan ateşi sert bir dille kınadı. Paylaşımında, "Ranta karşı ormanı savunan yurttaşlarımıza yapılan bu saldırıyı lanetliyorum." dedi.

Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Mesajı

Yaşamını yitiren Reşit Kibar için taziye mesajı da veren Özel, "Hayatını kaybeden Reşit Kibar’a Allah’tan rahmet, yaralı olan tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.