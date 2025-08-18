DOLAR
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim

Özgür Özel, Aydın mitinginde Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişini eleştirip seçim yenileme çağrısı yaptı; CHP adayının Aydın halkı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:17
Özgür Özel Aydın'da: Seçimi Yenileyelim Çağrısı

Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Aydın mitinginde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi ve kente yeniden seçim çağrısında bulundu.

Özel, partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret edip Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'i de ziyaret ettikten sonra Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı ve kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ben buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa ister buradan alınacak kararla belediye meclisini ve tüm yedekleri boşaltarak ister birlikte alacağımız kararla mecliste gereğini yaparak hodri meydan, Aydın seçimlerini yenileyelim.

AK Parti'nin bu sözde transferle, siyasi yankesicilikle güç topladığını iddia edenlere hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını ilan ederek şunları söyledi: Seçimi yenilesen de 2-3 sene sonra yapsan da adayımı açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bu meydandaki bütün Aydınlılardır. Aydın'daki mücadelemiz bir bireysel mücadele, başarı değildir, Aydın'ın bütün efeleri, en uzak ilçesinde, en uzak köyde o helal oyunu altı oka basmış kimse, bu meydanda kim varsa, bu haksızlık kimin içine sinmediyse ilk seçimde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayım odur, sizlersiniz.

CHP'ye üye olan bazı Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının partisinden istifaya zorlandığını öne süren Özel, şöyle konuştu: Bütün Aydınlılara teşekkür ederim. Bunu duymuşlar, vicdanları el vermemiş, koştular baba ocağına geldiler ve 'madem öyle yapıyorlar, partiye kayıt olmak istiyorum' diyorlar. İl ve ilçelerde üye kayıt formları tükendi.

Öte yandan, miting öncesinde meydandaki Aydın Büyükşehir Belediyesi binasına "İmar rantına geçit yok" yazılı bir pankart asıldığı gözlendi.

