Özgür Özel'den Balçova'daki saldırıda şehit olan polisler için taziye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Balçova'da polis merkezine yapılan saldırıda şehit olan iki polis için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:41
CHP lideri sosyal medyadan mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

