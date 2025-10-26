Özgür Özel'den Çağlayan Adliyesi'nde İmamoğlu'na Destek: 'Casusluk' Soruşturmasına Sert Tepki

Özgür Özel Çağlayan Adliyesi Önünde İmamoğlu'na Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na destek için, İmamoğlu'nun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan İstanbul Adliyesi'ne getirildiği sırada Çağlayan'da toplulukla bir araya geldi.

Özel'in Konuşması: İddialara ve Sürece Tepki

Parti otobüsü üzerinden açıklama yapan Özel, İstanbul Valiliği'nin bazı ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağına rağmen alana gelenlere teşekkür etti. Özel, İmamoğlu'na yönelik suçlamalara ilişkin sert ifadeler kullandı ve yapılanları eleştirdi.

'Hırsız' dediler olmadı, 'yolsuz' dediler olmadı, 'teröre destek verdi' dediler olmadı, şimdi son çare 'casus' demeye kalktılar. Yazıklar olsun.'

Özel, başsavcılığın yeni soruşturma yönelttiğini belirtip bunu 'itiraf' olarak nitelendirdi: 'Şunu açıkça görelim, bugün Ekrem Başkan'a yeni sorular sormak, soru değil, başsavcılığın kendi itirafıdır. Onun itirafı, "diplomaya saldırdım geri tepti, yolsuzluk dedim geri tepti, terör dedim geri tepti, çaresizim, çaresizim, çaresizim." diyor başsavcı.'

Tele1 ve Basın Özgürlüğüne Vurgu

Özel, mitinglerini canlı yayınlayan kanallardan biri olan Tele1'e yönelik operasyonu da eleştirdi: 'O kanalda normal yayına engel olup belgesel yayınlattıranlara, o kanala TMSF eliyle Yeni Şafak yazarını kayyım diye atayanlara yazıklar olsun.' Ayrıca Genel başkan yardımcıları, il başkanı ve milletvekillerinin iki gündür Tele1 ile dayanışma gösterdiklerini belirtti ve 'Özgür basın susturulamaz' dedi.

İddianame ve 'İftiraların' Çöküşü

İmamoğlu ve arkadaşları hakkında bir an önce iddianame hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özel, muhalefetin somut kanıt talebine dikkat çekti: 'Sayın Bahçeli söylüyor, AK Parti'nin aklı başında geçmiş yöneticileri, aylardır biz söylüyoruz, iddianame lazım ama iddianameye somut kanıt lazım.' Özel, geçenlerde '500 sayfa iddianame saatler içinde çöp oldu' diyerek, önümüzdeki günlerde yeni iddianameyi beklediklerini ifade etti.

Necati Özkan, 'İngiliz ajanı' İddiası ve Hüseyin Gün Açıklaması

Özel, soruşturmada adı geçen Necati Özkan'la ilgili iddiaları aktardı ve İmamoğlu'yla ilişkilendirilmeye çalışılan bir kişinin itirafçı olduğunu söyleyerek şu ifadeyi kullandı: 'Biraz önce itirafçı olmuş, "İngiliz ajanıyım ben" demiş.' Özel, AK Partililerin İngiliz istihbaratıyla çalışmaya alışılagelmiş olduğunu belirtti.

Özel, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Gün için de şu bilgiyi paylaştı: 'Hüseyin Gün, 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış, Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş. Kendisiyle birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş burada sorgulanmış. Daha ilk gün itirafçı olacakmış.'

Katılım Çağrısı ve Destek

Genel başkan yardımcıları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve 110 milletvekili ile adliyede olduklarını belirten Özel, kalabalığa seslenerek gün boyu süreci buradan takip edeceklerini, arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Özel, herkesi Çağlayan'a ve İstanbul'un demokratlarını Saraçhane örneğindeki dayanışmaya davet etti: 'Gün boyunca süreci buradan takip edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Sizden en büyük beklentimiz, herkesi buraya davet edin.'

Adliye Çevresinde Güvenlik Önlemleri

Ekrem İmamoğlu'nun ifade için getirildiği İstanbul Adalet Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Milletvekilleri, basın mensupları ve görevliler haricinde kimsenin içeri alınmadığı adliyenin önündeki Çağlayan Meydanı ve çevresinde çok sayıda polis ekibi ve araçları bulundu.

Özel'in çağrısıyla Vatan Caddesi'ndeki parti otobüsünün önünde toplanan vatandaşların alana girişlerinde çantaları arandı. Çeşitli sendikalar, CHP ve Türk bayraklarıyla alanda bulunan kalabalık, Özel'in konuşması sırasında sloganlar ve alkışlarla destek verdi.

